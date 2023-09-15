ЕС в августе впервые за 10 месяцев увеличил потребление газа - на 6,5%

При этом трубопроводный импорт газа в ЕС упал на 13%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Потребление газа странами Евросоюза (ЕС) в августе 2023 года выросло на 6,5% в годовом выражении, до 17,5 млрд куб. м. Рост спроса произошел впервые после 10 месяцев постоянного снижения в годовом выражении на фоне оживления промышленного спроса из-за низких цен на газ. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС упал на 13% в прошлом месяце, а потребление газа Китаем в июле выросло на 12%, говорится в отчете Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

За январь - август потребление газа в ЕС сократилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 214 млрд куб. м.

"В августе 2023 года, после 10 месяцев снижения подряд, потребление газа в ЕС выросло на 6,5% в годовом выражении, достигнув в общей сложности 17,5 млрд куб. м. Этот рост был в значительной степени обусловлен оживлением в промышленных секторах Германии и Испании. Кроме того, поскольку цены на газ снижались в течение месяца, спрос в промышленном секторе в нескольких странах ЕС вернулся к уровням, наблюдавшимся в предыдущие годы. Стоит отметить, что август 2022 года стал месяцем, когда цены достигли исторического максимума, что привело к остановке промышленности по всей Европе, при этом 70% производства удобрений в Европе было остановлено в течение этого периода", - поясняется в отчете

Спрос на газ в Германии в августе вырос на 8,8% в годовом выражении - до 3,6 млрд куб. м (после более чем полутора лет снижения); в Италии - упал на 11%, до 3,2 млрд куб. м; во Франции - на 16%, до 1,3 млрд куб. м; в Испании - на 12%, до 2,3 млрд куб. м. Великобритания снизила потребление газа на 2,7% - до 3,5 млрд куб. м. Общее потребление газа Китаем в июле, согласно отчету ФСЭГ, выросло на 12% в годовом выражении - до 33 млрд куб. м (в январе - июле 2023 года спрос вырос на 7% - до 227 млрд куб. м).

Импорт трубопроводного газа в ЕС в августе составил 13,4 млрд куб. м, что всего на 1% ниже, чем в июле, но на 13% меньше показателя августа 2022 года. В январе - августе 2023 года трубопроводные поставки в ЕС упали на 30% - до 104 млрд куб. м. По данным ФСЭГ, из этого объема на поставки из России пришлось только 17 млрд куб. м (-69%), на Норвегию - 58 млрд куб. м (-10%), 20 млрд куб. м были поставлены из Алжира, а оставшиеся объемы - из Азербайджана и Ливии. Доля норвежского газа в общем объеме трубопроводных поставок в 2023 году составляет 56%, российского - 16%.

Поставки СПГ

Поставки СПГ в Европу в августе второй месяц подряд снижались в годовом выражении - на 3,4%, до 8,65 млн тонн. Сокращение импорта СПГ было обусловлено высокими запасами газа и увеличившейся разницей спотовых цен между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой.

Импорт СПГ странами Азии увеличился на 8,4% - до 22,95 млн тонн.

Всего в январе - августе 2023 года Европа импортировала 85,02 млн тонн СПГ (+5,3%), Азия - 172,75 млн тонн (+2,5%).

Мировой экспорт СПГ в августе вырос на 4% в годовом выражении - до 33,23 млн тонн. С начала года мировой экспорт СПГ увеличился на 3,9% - до 271,44 млн тонн.

Крупнейшими поставщиками сжиженного газа в августе стали США, Австралия и Катар. Россия вернула себе четвертую строчку, вновь опередив Малайзию, следует из отчета ФСЭГ.