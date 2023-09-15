На Украине ввели обязательную маркировку ГМО

Мониторинг позволит выявить потенциальные риски для людей или окружающей среды, перевозку будут осуществлять в специальных условиях

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный указ, согласно которому на Украине вводят обязательную маркировку ГМО. Об этом сообщили на сайте Верховной рады Украины.

"Президент Украины подписал евроинтеграционный закон о государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции. Теперь Украина будет иметь четкие правила и процедуры для маркировки, размещения на рынке, мониторинга, перевозки, хранения и утилизации ГМО и ГМ-продукции", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в соответствии с законом, теперь на Украине будут четкие правила и процедуры для маркировки, размещения на рынке, мониторинга, перевозки, хранения и утилизации ГМО и ГМ-продукции. В частности, появится обязательная маркировка ГМО и ГМ-продукции, позволяющая потребителям принимать обоснованные решения о том, покупать их или нет. Мониторинг позволит выявить потенциальные риски для людей или окружающей среды, перевозку будут осуществлять в условиях, не допускающих попадание в окружающую среду. Хранить ГМО будут в безопасных условиях, а утилизировать - безвредным способом.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о генно-модифицированных организмах, вводящий в стране европейские нормы их оборота. По данным депутата украинского парламента Ярослава Железняка, за принятие закона, которого требовало подписанное Украиной в 2014 году Соглашение об ассоциации с Евросоюзом (ЕС), проголосовали 276 депутатов.

Документ среди прочего запрещает оборот генно-модифицированной кукурузы. Кроме того, в законе прописано, что в случае вступления Украины в ЕС страна сможет приобретать только те генно-модифицированные продукты, которые разрешены европейским законодательством.

Ранее Украина уже столкнулась с проблемой экспорта сельскохозяйственной продукции в Европу. В частности, токсины и ГМО, запрещенные в Евросоюзе, были обнаружены в нескольких партиях кукурузы, поступившей с Украины в Венгрию.