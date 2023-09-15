Число резидентов свободной экономической зоны в новых регионах РФ выросло до 12

Новым участником стало предприятие розничной сетевой торговли в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Количество резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в четырех новых регионах России выросло до 12: еще одним участником стало крупное предприятие сетевой торговли в Луганской Народной Республике с инвестпроектом по восстановлению и оснащению объектов торговли и складов сети супермаркетов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ со ссылкой на заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

"Сейчас важно наладить для их жителей стабильное снабжение как пищевыми продуктами, так и непродовольственными товарами. Новый участник СЭЗ - это крупное предприятие розничной сетевой торговли в ЛНР, в которое входят 39 торговых и складских объектов, производственные цеха, логистические распределительные центры. Реализация инвестпроекта позволит обеспечить работой более 2 250 человек, кроме этого, будет создано порядка 450 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба слова Хуснуллина.

Уточняется, что свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны в новых регионах получили 12 компаний и предприятий с общим объемом заявленных инвестиций в размере порядка 28 млрд рублей.

"При реализации инвестпроекта 12-й участник СЭЗ отремонтирует здания магазинов и восстановит в них системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения. Также обновит оборудование в мини-пекарнях, мясных, кондитерских и кулинарных цехах, заменит морозильные и холодильные камеры. Помимо этого, предусмотрена закупка парка грузового автотранспорта и электрокаров для работы на складах", - цитирует пресс-служба слова генерального директора публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.