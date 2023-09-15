Выезд из Эстонии в РФ на автомобиле без очереди с 17 сентября подорожает до €9

Цена для внеочередного пересечения границы на автобусах вырастет до €16

ВИЛЬНЮС, 15 сентября. /ТАСС/. Стоимость бронирования конкретного временного отрезка для прохождения пограничного контроля на выезд из Эстонии в Россию для легковых автомобилей с 17 сентября повысится почти в два раза - с €5 до €9. Об этом говорится в пресс-релизе Департамента полиции и погранохраны прибалтийской республики.

"Мы понимаем, что повышение цены вызовет недовольство среди пересекающих границу. В то же время мы понимаем, что предприятия, обслуживающие зоны ожидания, не могут долгое время предоставлять убыточную услугу", - сообщил начальник отдела пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар.

Как отметили в эстонской погранохране, цена для внеочередного пересечения границы на автобусах вырастет с €1 до €16. Стоимость приоритетного проезда для грузовых автомобилей сохранится на нынешнем уровне в €16. Также сохранится бесплатный льготный поезд для рейсовых автобусов. Все водители также смогут перечь границу бесплатно в порядке общей очереди.

Накануне прибалтийские государства ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию, трактуя подобным образом положения санкций ЕС против России. Ограничения действуют вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля ВНЖ или гражданства одной из стран ЕС. При этом выезд подобных транспортных средств на территорию РФ по-прежнему разрешен.