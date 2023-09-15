Чекунков сообщил о возможности связать Владивосток и Хабаровск в агломерацию

Глава Минвостокразвития также сообщил, что перенос столицы во Владивосток разгрузил Хабаровск логистически и принес какие-то плюсы Владивостоку

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток стал правильным решением и показал свои результаты. Как сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, в будущем можно будет проработать проект более быстрого сообщения между Владивостоком и Хабаровском, сделав их некой агломерацией.

"Хабаровск и Владивосток - это два великих дальневосточных города с разным характером. Хабаровск - город промышленный, город основательный, Владивосток - портовый, торговый. Моя мечта, чтобы они были связаны в некую агломерацию. Сегодня хабаровчане и владивостокцы достаточно часто приезжают друг другу в гости. В какой-то перспективе <…> было бы интересно проработать проект и связать их более быстрым сообщением", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сделать это можно будет не в ближайшие несколько лет, однако, добавил он, в России уже реализуются несколько проектов высокоскоростных железных дорог.

"Перенос столицы во Владивосток (в 2018 году - прим. ТАСС) где-то разгрузил Хабаровск логистически, какие-то плюсы принес Владивостоку. Как человек, который уже 20 лет летает на Дальний Восток и занимается им, я не увидел перемен к худшему, в Хабаровске - точно нет, а во Владивостоке стало чуть больше сотрудников исполнительной власти. Наверное, это правильно. Владивосток - морской порт, конечная точка Транссиба, раз нам удалось это реализовать, не умолив преимущества Хабаровска, но что-то добавив Владивостоку, значит это было правильное решение", - сказал Чекунков.