В Раде сообщили, что в проекте бюджета Украины на 2024 год не заложены расходы на выборы

Парламентские выборы должны были пройти в стране в октябре, а президентские - весной 2024 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Расходы на проведение парламентских и президентских выборов не заложены в принятый в пятницу правительством проект госбюджета Украины на 2024 год. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, делающий на основании этого вывод, что выборы проводиться не будут.

"Все, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены. Когда в 2019 году были выборы, бюджет ЦИК составлял 4 млрд гривен [$110 млн]", - написал он в своем Telegram-канале, проиллюстрировав этот вывод данными из проекта госбюджета.

В свою очередь украинское издание "Страна" считает, что нынешний проект госбюджета нельзя считать окончательным документом, поскольку правки в него могут вноситься в течение всего года.

Парламентские выборы должны были пройти на Украине в октябре этого года, а президентские - весной следующего. Однако по конституции во время военного положения, которое в очередной раз было продлено на 90 дней в июле, выборы проводить нельзя. В то же время западные партнеры Киева, от финансовой помощи которых полностью зависит экономика страны и ее способность продолжать военные действия, неоднократно высказывали пожелание, чтобы голосование прошло в предусмотренные сроки.

В этой ситуации власти Украины уже не раз меняли свою риторику по вопросу о выборах. Так, президент Владимир Зеленский, ранее исключавший возможность голосования до завершения военных действий, в одном из своих интервью допустил его проведение в случае финансирования Западом. Более того, в конце августа в интервью португальскому телевидению Зеленский не исключил, что будет баллотироваться на второй срок, если выборы в стране состоятся в 2024 году. В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что на самом деле Зеленский считает проведение голосования невозможным при военном положении, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что выборы в нынешней ситуации могут привести к дестабилизации в стране.

Правительство Украины утвердило сегодня проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части и превышает дефицит бюджета, заложенный на 2023 год ($38 млрд).