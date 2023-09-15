Россия с 20 сентября повысит экспортную пошлину на пшеницу до 4 тыс. 528,7 рубля за тонну

Пошлина на ячмень составит 789,5 рубля за тонну

МОСКВА 15 сентября. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 20 по 26 сентября 2023 года включительно повышается до 4 тыс. 528,7 рубля против действующей сейчас ставки в размере 4 тыс. 493,7 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень составит 789,5 рубля за тонну против действующей сейчас ставки в размере 931,7 рубля за тонну, пошлина на кукурузу будет повышена до 2 тыс. 616,4 рубля с 2 тыс. 465,2 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $242,8 за тонну, на ячмень - $175,9 за тонну, на кукурузу - $202,9 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.