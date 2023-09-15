Эксперт: санкции ООН против КНДР нужно пересмотреть с учетом изменения ее отношений с РФ

Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев заявил, что эти санкции "когда-то были частью большого соглашения с Западом, но сегодня это соглашение перестало существовать"

ПЕКИН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Санкции ООН в отношении КНДР необходимо пересмотреть, так как они были заключены в рамках ныне не существующего соглашения с Западом, и российско-северокорейские отношения изменились. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС находящийся в КНР директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

"Сегодня очевидно, что в России уже меняется повестка взаимоотношений с КНДР. Необходимо пересматривать санкции, которые были наложены при участии России в Совете Безопасности ООН", - убежден Бабаев. Эти санкции, отметил он, "когда-то были частью большого соглашения с Западом, но сегодня это соглашение перестало существовать". Соответственно, полагает он, перестает существовать и необходимость тщательного выполнения санкций.

"Я думаю, что Россия найдет механизмы, которые позволят восстановить как торгово-экономическое, так и иное сотрудничество с КНДР в интересах обеих соседних стран", - подчеркнул Бабаев.

Связи России и КНДР в различных областях науки никогда не прерывались, отметил эксперт.

"Мы с научными центрами КНДР общаемся и будем продолжать взаимодействовать, у нас хорошие отношения с посольством [КНДР в Москве]. Сотрудники нашего корейского центра, который считается одним из самых сильных центров корейских исследований в России, получают всю необходимую информацию, и, конечно, готовы предоставлять качественную аналитику нашему правительству по развитию взаимоотношений с КНДР", - резюмировал директор ИКСА РАН.