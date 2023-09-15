Набиуллина объяснила повышение ставки ослаблением рубля

Глава ЦБ отметила, что это решение стало ответом на реализацию инфляционных рисков, в том числе из-за влияния валютного курса

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Ослабление рубля стало одной из причин повышения Банком России ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 13% годовых. Предпринятые с июля шаги по увеличению ключевой ставки - это ответ на реализацию инфляционных рисков, в том числе из-за влияния валютного курса", - сказала она.

ЦБ обновил макроэкономический прогноз и на его основе уточнил уровень ключевой ставки, который, по словам Набиуллиной, необходим для достижения цели по инфляции в 4% к концу следующего года. "В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики", - добавила глава регулятора.

В конце июля ЦБ после длительной паузы повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% на фоне значительного ускорения инфляции. Как пояснял регулятор, влияние на динамику курса рубля и инфляцию оказал спрос на импорт, превышающий возможности расширения выпуска. Поэтому на внеплановом заседании в августе ЦБ был вынужден принять срочные меры, подняв ставку на 350 б.п., до 12% годовых.