15 сентября, 12:42,
обновлено 15 сентября, 13:31
Динамика ключевой ставки Центробанка

ЦБ рассматривал три варианта по ставке, в том числе ее сохранение

Как сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, также обсуждался вариант ее повышения на более 100 б.п.

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Центробанк обсуждал три варианта по ключевой ставке, в том числе сохранение показателя на прежнем уровне и повышение на более 100 б.п. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

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"Что касается решения по ставке. Сегодня мы обсуждали три варианта. Сохранить ставку, посмотреть на все лаги. Но мы специально внеочередным образом сегодня уточнили прогноз, потому что произошли серьезные изменения с точки зрения динамики курса, и темпов роста кредитования, которое во многом выше того, что мы прогнозировали. И это показывает, что нам нужна более высокая траектория ключевой ставки для того, чтобы достичь инфляции <…> 4% к концу следующего года", - сказала глава ЦБ.

В конце июля ЦБ после длительной паузы повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% на фоне значительного ускорения инфляции. Как пояснял регулятор, влияние на динамику курса рубля и инфляцию оказал спрос на импорт, превышающий возможности расширения выпуска. Поэтому на внеплановом заседании в августе ЦБ был вынужден принять срочные меры, подняв ставку на 350 б.п., до 12% годовых.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании решил повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых. Как отметила Набиуллина, одной из причин для принятия такого решения стало ослабление рубля. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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