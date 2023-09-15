ЦБ рассматривал три варианта по ставке, в том числе ее сохранение

Как сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, также обсуждался вариант ее повышения на более 100 б.п.

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Центробанк обсуждал три варианта по ключевой ставке, в том числе сохранение показателя на прежнем уровне и повышение на более 100 б.п. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

"Что касается решения по ставке. Сегодня мы обсуждали три варианта. Сохранить ставку, посмотреть на все лаги. Но мы специально внеочередным образом сегодня уточнили прогноз, потому что произошли серьезные изменения с точки зрения динамики курса, и темпов роста кредитования, которое во многом выше того, что мы прогнозировали. И это показывает, что нам нужна более высокая траектория ключевой ставки для того, чтобы достичь инфляции <…> 4% к концу следующего года", - сказала глава ЦБ.

В конце июля ЦБ после длительной паузы повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% на фоне значительного ускорения инфляции. Как пояснял регулятор, влияние на динамику курса рубля и инфляцию оказал спрос на импорт, превышающий возможности расширения выпуска. Поэтому на внеплановом заседании в августе ЦБ был вынужден принять срочные меры, подняв ставку на 350 б.п., до 12% годовых.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании решил повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых. Как отметила Набиуллина, одной из причин для принятия такого решения стало ослабление рубля.