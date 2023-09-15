"Транснефть" прокачивает казахстанскую нефть в направлении Германии по заявке в 100 тыс. т

По словам официального представителя компании Игоря Демина, такой же объем запланировали и на сентябрь

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" прокачивает казахстанскую нефть по "Дружбе" в направлении Германии по заявке в объеме 100 тыс. тонн ежемесячно, такой же объем запланирован и на сентябрь. Об этом заявил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, отвечая на вопрос об информации, опубликованной в статье журнала Der Spiegel.

"Мы поставляем в соответствии с заявкой казахстанской стороны по 100 тыс. тонн ежемесячно. Такой же план и на сентябрь. Прокачка осуществляется обычно в третьей декаде месяца, так как объемы незначительные и прокачка на энергосберегающих режимах укладывается в двое суток", - сказал он.

Ранее Der Spiegel написал, что Россия якобы блокирует увеличенные поставки нефти из Казахстана в Германию.

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов сообщал ТАСС, что компания получила от Казахстана заявки на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" на 2024 год. Вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов заявлял ТАСС, что Казахстан планирует транспортировать по нефтепроводу "Дружба" в Германию по итогам 2023 года 900 тыс. тонн нефти.

В декабре 2022 года "Казтрансойл" направил годовую заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи "Адамова застава" для дальнейшей поставки в ФРГ. Как пояснили в компании, транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстана и России.