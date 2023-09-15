В "РЖД логистике" допустили увеличение числа регулярных грузовых поездов между РФ и КНР

Гендиректор компании Дмитрий Мурев отметил, что с августа 2023 года в том числе растет объем перевозок продовольственных товаров из Подмосковья в направлении Чэнду в рамках сервиса "Агроэкспресс"

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Количество регулярных грузовых поездов в сообщении между Россией и Китаем может увеличиться. Такое мнение высказал ТАСС гендиректор АО "РЖД логистика" Дмитрий Мурев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Учитывая высокую востребованность восточного направления грузоперевозок, можно ожидать увеличения количества отправок регулярных поездов в сообщении с Китаем. Объем грузовой базы поступательно растет, номенклатура товаров расширяется - соответственно логистические сервисы развиваются активнее", - сказал он.

Мурев отметил, что "РЖД логистика" наращивает объем перевозок на направлении Россия - Китай. С августа 2023 года растет объем перевозок продовольственных товаров из Подмосковья в направлении Чэнду в рамках сервиса "Агроэкспресс".

"На регулярную основу выходят контейнерные отправки сборных грузов в сообщении Россия - Китай. Этот сервис ориентирован на малый и средний бизнес и призван снизить стоимость транспортных услуг для клиентов данного сегмента", - добавил Мурев.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.