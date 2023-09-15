Минпромторг: рынок коммунальной техники в РФ превышает рост отгрузки у производителей

Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов отметил потенциал увеличения доли рынка отечественного производства в каждом сегменте

ЧЕБОКСАРЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Рынок дорожно-строительной и коммунальной техники в России растет хорошими темпами, превышая рост отгрузки у производителей. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов в ходе проведения в Новочебоксарске выставки строительно-дорожной и специализированной техники "Стройдорэкспо-2023".

"В целом рынок дорожно-строительной и коммунальной техники растет, растет хорошими темпами. Причем большими темпами - и здесь нам предстоит большая работа - <…> чем идет рост отгрузки <…> у наших производителей. Таким образом, мы видим, что у нас есть большой потенциал для того, чтобы долю рынка российского производства в каждом своем сегменте значительно, в некоторых сегментах кратно увеличить", - отметил Каримов на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам импортозамещения в сфере закупок дорожно-строительной и коммунальной техники, совмещенном с форумом "Стройдорэкспо-2023".

По его словам, рост отгрузки продукции в отрасли в настоящее время составил 20%. Он подчеркнул, что производители справились с санкционными вызовами, связанными прежде всего с обеспечением выпуска продукции, перестройкой логистических цепочек и поставкой компонентов.

"С этими вызовами, надо отметить, отрасль - и выставка это демонстрирует - успешно справилась. Теперь перед нами стоит следующий этап - наращивать эти компетенции, <…> увеличивать долю российской техники и осваивать производство российской компонентной базы. То есть мы перешли на санкционно устойчивую фазу, а теперь нужно переходить дальше на российскую. Это ключевые задачи", - отметил Каримов.