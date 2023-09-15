Шмыгаль призвал европейские страны воздержаться от запрета на ввоз зерна с Украины

Украинский премьер-министр также вновь пригрозил арбитражем в рамках Всемирной торговой организации

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал отдельные европейские страны воздержаться от введения односторонних ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции и вновь пригрозил арбитражем в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее в пятницу Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельхозпродукции с Украины, которое истекает в пятницу в полночь, но потребовала от Киева представить план действий по предотвращению рыночных искажений в странах ЕС. Несмотря на это решение, Венгрия, Польша и Словакия намерены продлить запрет на ввоз украинского зерна.

"Мы призываем отдельные государства - члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции. Ведь такие ограничения могут стать предметом арбитража в рамках ВТО", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

По его словам, Киев готов вести диалог с соседними странами Европы "по всем вопросам торговли и логистики". Хотя за несколько часов до этого Шмыгаль заявил, что призывы польских властей ограничить ввоз украинской сельхозпродукции унижают Киев и являются лишь популизмом. Ранее украинский премьер уже угрожал обратиться во ВТО, если Варшава введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран хотели продления эмбарго по крайней мере до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает таким образом положения соглашения об ассоциации и условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать права в судах.