OneTwoTrip сообщил о росте спроса россиян на осенний отдых на Филиппинах в четыре раза

Также более чем вдвое выросла популярность Кубы, Венгрии и Китая, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Спрос на отдых на Филиппинах осенью 2023 года увеличился в четыре раза по сравнению с минувшим летом, в ЮАР - в три раза. Более чем вдвое выросла популярность Кубы, Венгрии и Китая, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Самый серьезный рост спроса показали Филиппины: россияне бронируют гостиницы на островах в четыре раза чаще, чем в летний сезон. Еще осенью гораздо более востребованной оказалась ЮАР (там оформлено в три раза больше заказов). Более чем в два раза стал популярнее отдых на Кубе (в 2,6 раза), в Венгрии (в 2,5 раза) и Китае (в 2,1 раза)", - отмечают эксперты.

Согласно исследованию, вдвое больше российских туристов планируют осенью отправиться в Индию. Кроме того, увеличился интерес к таким азиатским странам, как Таиланд (+77,3%), Шри-Ланка (+66,7%), Индонезия (+50%) и Япония (+38,5%). В списке направлений, популярность которых возросла относительно лета, оказались Греция (+36,4%), ОАЭ (+27,8%), Азербайджан (+25%), Малайзия (+22,2%), Кипр (+20%), Сингапур (+16,7%), Швейцария (+13,8%), Грузия (+10,3%) и Италия (+6,4%).

По данным компании, больше всего туристов осенью планирует посетить Стамбул (10,2% от всех зарубежных бронирований отелей), Ереван (4,5%), Дубай (2,8%), а также Париж, Рим, Бангкок, Римини, Тбилиси, Минск и Анталью.