Мурманск и Шаньдунская портовая группа намерены сотрудничать по вопросам логистики

Гендиректор "Шаньдунской портовой группы" Ли Фэнли обратил внимание на то, что порт Мурманск способен работать круглый год и не имеет ограничений по размеру судов

МУРМАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Мурманская область и ООО "Шаньдунская портовая группа", крупнейший портовый оператор Китая, намерены сотрудничать по вопросам расширения действующих логистических маршрутов и открытию новых коридоров перевозки грузов. Об этом договорились в субботу во время рабочей встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор "Шаньдунской портовой группы" Ли Фэнли, сообщила пресс-служба главы региона.

"Незамерзающий морской глубоководный порт Мурманск - опорный порт российской Арктики, стартовая точка Северного морского пути. Он обеспечивает прямой доступ в Мировой океан и на трассы СМП без прохождения международных проливов. Порт Мурманск - абсолютный лидер по грузообороту среди портов, расположенных вдоль трассы Северного морского пути. Половина грузопотока портов Арктического бассейна приходится на порт Мурманск - это порядка 49,5%", - привела пресс-служба слова губернатора.

Суммарный грузооборот порта вырос в 2022 году на 4,7%, до 56,28 млн тонн. С Китаем регион давно объединяют торговые взаимосвязи, появляются новые рынки для мурманских компаний. По итогам 2022 года Китай занял четвертое место среди стран-торговых партнеров региона, сообщил Чибис.

Ли Фэнли подчеркнул, что порт Мурманск открывает уникальные возможности для развития логистики, так как способен работать круглый год и не имеет ограничений по размеру судов. "У нас есть товары, которые могут поставляться в Россию через Мурманск. Сейчас наши связи становятся более тесными. И мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", - сказал Ли Фэнли.

Он отметил стратегическую важность Мурманска для развития новых логистических маршрутов между Россией и Китаем, используя возможности СМП, а также выразил заинтересованность совместно с российским партнером - группой компаний "Дело" заниматься развитием этого направления.

Шаньдунская портовая группа была создана в августе 2019 года. Расположена на восточном побережье Китая в низовье реки Хуанхэ и занимает первое место по плотности и количеству маршрутов среди портов Северного Китая. По итогам 2022 года пропускная способность терминалов группы достигла 1,6 млрд тонн грузов, мощности по перевалке контейнеров превысили 37 млн TEU. Численность сотрудников группы превышает 60 тыс. человек.