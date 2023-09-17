Правительство Болгарии готовится к протестам сельхозпроизводителей

Аграрии ранее потребовали отменить решение парламента разрешить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины

СОФИЯ, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство Болгарии рассчитывает на диалог, но готово к массовым протеста сельхозпроизводителей. Об этом на внеочередном брифинге в Софии заявил премьер-министр Николай Денков. Ранее аграрии в ультимативной форме потребовали отменить поддержанное правительством решение парламента разрешить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.

"Правительство готово к диалогу с представителями организаций представителей сельхозпродукции, чтобы узнать их проблемы и принимать решения. Основная проблема, о которой говорят протестующие, решена - достигнута договоренность с Украиной о том, что она введет ограничения на экспорт определенной продукции, чтобы не создавать проблемы аграриям в каждой конкретной стране", - сообщил Денков.

Глава правительства отметил, что приглашение к диалогу протестующие отвергли и даже поставили ультиматум, угрожая блокадой и создавая проблемы для других жителей страны. "Мы сохраняем открытость и готовы возобновить дискуссию в любую минуту, если и они готовы включиться в конструктивный диалог с нами", - подчеркнул премьер.

Ранее Денков занимал более жесткую позицию - в интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) он заявил, что воспринимает ультиматум производителей зерна о блокаде дорог страны как террористическую угрозу, и сообщил, что "с террористами переговоров не ведет".

Вице-президент страны Илияна Йотова в интервью БНТ подвергла премьер-министра жесткой критике. "Назвать производителей зерна террористической организацией - это повод для отставки", - сказала она, подчеркнув необходимость в любой ситуации стремиться к диалогу.

Парламент Болгарии 14 сентября принял решение разрешить импорт зерна с Украины, эта инициатива большинства депутатов была поддержана правительством. Представители сельскохозяйственных производителей посчитали это "предательством национальных интересов". Уже в понедельник они намерены блокировать пограничные переходы и ключевые дороги Болгарии, а во вторник провести масштабную акцию в Софии, добиваясь запрета импорта украинского зерна.