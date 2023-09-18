"Т Плюс" запустила пилотный проект по установке СЭС мощностью 200 кВт для теплоснабжения

Согласно заявлению компании, проект повысит энергоэффективность, надежность и экологичность транспортировки тепла потребителю

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Т Плюс" запустила пилотный проект по использованию мини-солнечных электростанций в Тольятти для покрытия собственных нужд энергообъектов, говорится в сообщении генерирующей компании.

Суммарная мощность солнечных электростанций составляет 200 кВт (от 10 до 30 кВт мощность каждой мини-СЭС) и напрямую зависит от часового потребления электроэнергии на объектах. Солнечные панели установлены на крыше 10 центральных тепловых пунктов и вырабатывают электричество для покрытия собственных нужд энергообъектов. Проект повысит энергоэффективность, надежность и экологичность транспортировки тепла потребителю - в результате его реализации объем валовых выбросов снизится на 74,5 т CO2-эквивалента в год.

Тольятти выбран пилотной площадкой для установки мини-СЭС. В перспективе планируется тиражировать опыт в других городах присутствия "Т Плюс", уточняется в сообщении.

Основные направления деятельности "Т Плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 16 млн физических лиц и свыше 180 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 53 электростанций, более 400 котельных и свыше 21,7 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность - 51,4 тыс. Гкал в час.