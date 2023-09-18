Путин поприветствовал участников симпозиума "Будущее строительной отрасли"

Президент России подчеркнул, что строительный комплекс по праву считается одной из базовых и ключевых отраслей национальной экономики

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного научно-практического симпозиума "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития", подчеркнув, что, несмотря на сложную ситуацию, строительная отрасль демонстрирует положительную динамику и рекордные показатели.

"Важно, что сегодня, несмотря на сложную ситуацию, строительная отрасль демонстрирует положительную динамику, рекордные показатели. Эти впечатляющие достижения стали возможны благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению передовых технологий и подходов. И конечно, в их основе - эффективная система отраслевого образования, признанным лидером которого является НИУ Московский государственный строительный университет", - говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что строительный комплекс по праву считается одной из базовых и ключевых отраслей национальной экономики, от всестороннего развития которой во многом зависят реализация масштабных программ по совершенствованию промышленной, энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры страны, качество жизни миллионов людей, обеспечение их современным и доступным жильем. Крупнейшим центром подготовки высококвалифицированных специалистов для строительной отрасли служит НИУ Московский государственный строительный университет. Учебное заведение определяет кадровую, исследовательскую, технологическую повестку отрасли. Кроме того, вуз курирует профильные учебные заведения, расположенные в Донбассе, заметил Путин, добавив, что в стенах университета проводятся востребованные научные, общественные, отраслевые мероприятия, такие как этот международный симпозиум. "Знаю, что впереди у университета много планов, в том числе строительство современного кампуса. Убежден, что его облик должен формироваться при самом активном участии и студентов, и преподавателей", - отметил президент.

"Рассчитываю, что нынешний форум пройдет в деловой, конструктивной атмосфере, позволит участникам из разных стран обменяться опытом, обсудить насущные профессиональные проблемы", - добавил Путин, пожелав участникам, организаторам и гостям форума успешной работы и всего наилучшего.

Международный научно-практический симпозиум "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития" проходит с 18 по 22 сентября на площадке Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Мероприятие организовано НИУ МГСУ при поддержке Минобрнауки России и Минстроя России.