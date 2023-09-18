ОСК на выставке "Нева-2023" представила модель круизного лайнера "Карелия"

Его пассажировместимость составляет 183 человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на международной выставке "Нева-2023" представила модель круизного лайнера смешанного плавания "Карелия", передает корреспондент ТАСС.

Судно рассчитано для рейсов на внутренних водных путях РФ и в морских прибрежных районах в период навигации. В зимний период предполагается возможность использования в качестве гостиницы. Пассажировместимость составляет 183 человека.

На судне планируется разместить ресторан с VIP-зоной и верандой, бар с верандой, музыкальный салон, винную библиотеку, спа-зону с массажными кабинетами, сауной и хаммамом, тренажерный зал, магазин, палубу с баром и бассейном.

Суда "Карелия" типа "река-море" будут построены по оптимизированному проекту PV300 (по этому проекту были построены "Мустай Карим" и "Петр Первый"). Строительством займется судостроительный завод "Красное Сормово" (входит в ОСК).

Первое судно должно начать навигацию в 2025 году, второе и третье - в 2026 году. Суда будут переданы круизной компании "ВодоходЪ".

Ранее в ОСК сообщали, что уже приступили к проектированию судов. "Карелия" станет серийным проектом.

В конце 2022 года правительство РФ выделило Минпромторгу 15 млрд рублей на строительство трех круизных судов проекта "Карелия" и четырех сухогрузов-контейнеровозов. Финансирование предоставлено в рамках государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" из резервного фонда. Общий объем финансирования на создание судов составляет около 22 млрд рублей.