Минпромторг оценил потребность в кадрах для ключевых отраслей экономики в 200 тыс. человек

Их подготовку нужно обеспечить до 2030 года для реализации крупнейших проектов технологического суверенитета, сообщил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики ведомства Алексей Матушанский

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября, /ТАСС/. Потребность кадров для ключевых отраслей экономики в РФ составляет около 200 тыс. человек. Их подготовку нужно обеспечить до 2030 года для реализации крупнейших проектов технологического суверенитета, сообщил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский на пленарной сессии в рамках Чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде.

"Сейчас десять проектов <...> определены - это и фарма, и станкостроение, и судостроение, судовая техника, беспилотные авиационные системы. <...> Кадровая составляющая там играет достаточно большую роль. Мы сейчас <...> первичный анализ пытаемся проводить и видим из первой выборки, что порядка 200 тысяч новых кадров требуется до 2030 года для всех этих отраслей", - сказал он.

Матушанский добавил, что примерно 30% от необходимого числа кадров должны составить специалисты с высшим образованием, а остальные - со средним профессиональным.

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.