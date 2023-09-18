18 сентября, 11:29

В ЛНР прожиточный минимум в 2024 году вырастет более чем на 3.3 тыс. рублей

Он составит 14 526 рублей

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ, которым установил прожиточный минимум в регионе на 2024 год в размере 14 526 рублей, в сравнении с 2023 годом он вырастет на 3 313 рублей. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В декабре 2022 года Пасечник подписывал указ, согласно которому прожиточный минимум в 2023 году в регионе составляет 11 213 рублей.

"Установить на 2024 год величину прожиточного минимума в Луганской Народной Республике: в расчете на душу населения - 14 526 рублей; по основным социально-демографическим группам для трудоспособного населения - 15 833 рубля, пенсионеров - 12 492 рубля, детей - 14 090 рублей", - сказано в документе.

Указ выступает в силу с 1 января 2024 года. 

Теги:
РоссияПасечник, Леонид Иванович
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