В Новгороде около 30 компаний войдут в три производственных кластера

В регионе планируют открыть кластеры по радиоэлектронике, строительной и химической отраслям

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Порядка 28 предприятий реального сектора экономики войдут в три образовательно-производственных кластера, которые планируют создать в Новгородской области в 2024 году. Об этом сообщила директор Новгородского строительного колледжа Ольга Халепо в рамках пленарной сессии "Всероссийское чемпионатное движение как инструмент интеграции системы СПО и высокотехнологичных отраслей экономики" чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде.

"Примером успешного сотрудничества системы среднего профессионального образования (СПО) и высокотехнологичных отраслей в Новгородской области является создание отраслевых кафедр на базе предприятий, где студенты проходят практику, осваивают новые технологии и получают опыт работы в реальной производственной среде. В 2024 году на территории региона откроются три образовательно-производственных кластера по радиоэлектронике, строительной и химической отраслям. В кластеры войдут порядка 28 предприятий реального сектора экономики и 9 учреждений СПО", - сказала Халепо.

Она также отметила, что опыт Новгородской области является положительным примером успешного партнерства между образованием и бизнесом. Такая кооперация содействует развитию обеих сторон, создает новые возможности для студентов и специалистов, а также способствует развитию экономики региона. "Мы гордимся нашими достижениями и надеемся, что наш опыт будет полезен и вдохновит другие регионы на сотрудничество между образованием и высокотехнологичной экономикой", - сказала она. На эти цели выделят 430 млн рублей, из них 300 млн - федеральные.

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.