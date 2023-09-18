Путин поручил своевременно принять меры по укреплению рубля

Президент РФ назвал ослабление рубля главным фактором ускорения инфляции

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры по укреплению рубля.

На совещании по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы глава государства отметил: "Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен - это ослабление рубля".

"Необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно", - указал Путин.