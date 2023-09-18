Кронштадтский морской завод планирует производить импортозамещающие межкаютные двери

Образцы новой разработки находятся на стадии тестирования, сообщил начальник бюро подготовки производства Дмитрий Гомонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. АО "Кронштадтский морской завод" планирует наладить производство межкаютных дверей в рамках политики импортозамещения. Сейчас образец проходит испытания, сообщил ТАСС начальник бюро подготовки производства отдела главного технолога завода Дмитрий Гомонов в кулуарах выставки "Нева-2023".

"Завод планирует производить импортозамещающие межкаютные двери. Это абсолютно новая разработка. Уже готова проектно-производственная документация. Образцы находятся на стадии тестирования. Мы сейчас пробуем свои возможности, смотрим, насколько мы можем оперативно получать материалы и комплектующие для производства, насколько это будет трудоемко", - сказал он.

О Кронштадтском морском заводе

АО "Кронштадтский морской завод" (входит в состав АО "Объединенная строительная корпорация") основан в 1858 году. Это крупнейшее судоремонтное предприятие Северо-Западного региона России. Завод выполняет комплексные работы по ремонту и обслуживанию кораблей и судов всех типов, классов и назначений водоизмещением до 60 тыс. тонн. На заводе проходят ремонт более 100 кораблей и судов ежегодно.