В Новочебоксарске планируют заключить первые соглашения с резидентами ОЭЗ в октябре

Полпред ДФО Юрий Трутнев сообщил, что потенциальными резидентами являются проекты ПАО "Химпром" и ООО "Звениговский"

ЧЕБОКСАРЫ, 18 сентября. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новочебоксарске (Чувашия) заключат первые соглашения о реализации проектов в начале октября 2023 года. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Первые соглашения с резидентами ОЭЗ "Новочебоксарск" будут заключены в начале октября. Потенциальными резидентами ОЭЗ являются проекты ПАО "Химпром" и ООО "Звениговский". Ими готовится пакет документов для подачи заявки на рассмотрение в экспертный совет", - отмечается в сообщении по итогам рабочей встречи Трутнева с главой Чувашии Олегом Николаевым.

Уточняется, что компания "Звениговский" ранее запустила мясоперерабатывающий цех стартовой мощностью 40 тонн в сутки. В сообщении отмечается, что управляющая компания ОЭЗ завершает разработку плана обустройства экономической зоны, проекта планировки и перспективного плана развития территории.

По программе социально-экономического развития Чувашии здесь ведется строительство индустриального парка. В сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики, отмечается, что в настоящее время получены технические условия на электроснабжение и газоснабжение, завершается первый этап строительства внутриплощадочных объектов инфраструктуры парка. Государственный контракт по строительству внеплощадочных объектов планируется заключить до конца года.