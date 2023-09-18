Совет директоров "Транснефти" предложил дробление акций компании в 100 раз

Количество обыкновенных акций после дробления составит около 569,45 млн штук, привилегированных - порядка 155,49 млн

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" рекомендовал акционерам принять решение о дроблении акций компании в 100 раз, говорится в сообщении компании.

Сейчас уставный капитал "Транснефти" составляет 7 млн 249 тыс. 343 рубля и разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных акций и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Количество обыкновенных акций после дробления составит около 569,45 млн штук, привилегированных - порядка 155,49 млн. Номинальная стоимость каждой акции после дробления составит 0,01 рубля.

По данным на 16:58 мск, стоимость привилегированных акций "Транснефти" на Московской бирже составляла около 148 тыс. рублей за бумагу. По данным на 17:10 мск, акции "Транснефти" росли на 2,14%, до 150,5 тыс. рублей. К 17:13 мск акции компании ускорили рост и торговались на уровне 150,8 тыс. рублей (+2,34%).

Одним из первым идею дробления привилегированных акций "Транснефти" предложил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он вошел в совет директоров компании в 2017 году, тогда же стало известно что, дробление предполагается в пропорции 100 к 1 с целью "повышения акционерной стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности за счет снижения входного порога для инвестиций в ее акции".

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.