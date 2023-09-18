Путин поручил обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта

Президент также поручил определить постоянный источник финансирования программы льготного лизинга общественного транспорта и поэтапное ежегодное увеличение ее финансирования (начиная с 15 млрд рублей в 2024 году)

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с профильной комиссией Госсовета и властями регионов обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта, сообщается на сайте Кремля.

"Принять решения, обеспечивающие ежегодное снижение среднего возраста пассажирских транспортных средств общего пользования в субъектах РФ, предусмотрев продление на период до 2030 года комплексной программы модернизации общественного транспорта", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Также необходимо определить на период до 2030 года (с прогнозом до 2035 года) потребности регионов в обновлении подвижного состава общественного транспорта и утвердить программы его модернизации.

В числе прочего президент поручил определить постоянный источник финансирования программы льготного лизинга общественного транспорта и поэтапное ежегодное увеличение ее финансирования (начиная с 15 млрд рублей в 2024 году).

Кроме того, надо обеспечить развитие инфраструктуры общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе.

Глава государства ждет доклад до 1 февраля и далее один раз в полгода.