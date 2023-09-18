В Петербурге судоходная компания планирует заказать еще восемь катамаранов серии "Котлин"

В пресс-службе компании "Нева тревел" отметили, что катамараны этого проекта позволят за пять лет увеличить перевозку пассажиров между Петербургом и Кронштадтом на 50-70%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Компания "Нева тревел" планирует увеличить заказ катамаранов серии "Котлин" на восемь единиц. Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Набатов на выставке "Нева-2023".

"Котлин" это прежде всего скоростное судно, которое работает по маршруту между Петербургом и Кронштадтом. В этом году мы запустили линию между Петергофом и Кронштадтом. Сейчас у нас законтрактовано шесть единиц. По итогам эксплуатации первых двух планируется законтрактоваться еще на восемь единиц. По факту, катамаранами мы полностью перекроем потребность по скоростному флоту в Петербурге", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Нева тревел", катамараны проекта "Котлин" за пять лет позволят увеличить перевозку пассажиров между Петербургом и Кронштадтом на 50-70%.

Проект пассажирского катамарана 04580 "Котлин" разработало петербургское проектно-конструкторское бюро "Форсс технологии" по заказу "Нева тревел". Катамараны, построенные на Средне-Невском судостроительном заводе, смогут проходить под сводами петербургских мостов. Они обладают высокими скоростными и мореходными качествами, 32-метровый катамаран сможет перевозить до 152 пассажиров. Размещение предусмотрено в салоне и на открытой части верхней палубы. Максимальная скорость судна составляет 31 узел (около 57 км/ч). По условиям контракта вторая пара катамаранов выйдет на линию в навигацию 2024 года, а третья - в мае 2025 года.