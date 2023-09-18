Инвестиции в отрасль мусоропереработки Якутии составят 10,5 млрд рублей

В пресс-службе РЭО сообщили, что в регионе построят шесть полигонов с элементами сортировки и еще один мусоросортировочный комплекс

ТАСС, 18 сентября. Объем инвестиций в строительство мощностей по переработке отходов в Якутии составит 10,5 млрд рублей, начало строительства ожидается в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В разных районах Якутии также будут построены шесть современных полигонов с элементами сортировки и еще один мусоросортировочный комплекс, общая мощность сортировки на этих объектах составит 115,5 тыс. тонн. Объем инвестиций во все объекты оценивается в 10,5 млрд рублей, в мусоросортировочный комплекс - в 3,5 млрд рублей. Проекту по созданию комплекса РЭО готов предоставить финансирование в размере до 95% от инвестиций за счет средств, полученных от выпуска облигаций", - заявил замгендиректора РЭО Сергей Королев, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее генеральный директор РЭО Денис Буцаев и глава Якутии Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов в области обращения с отходами.

"Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью 150 тысяч тонн будет построена в Якутии по концессии при поддержке РЭО. На полях ВЭФ с регионом было заключено соглашение, предусматривающее возможность финансирования концессионного проекта со стороны РЭО. Проектирование завершено, проектно-сметная документация находится на экспертизе. Мы считаем, что Якутия может приступить к активной инвестиционной фазе, то есть к строительству, в 2024 году", - отметил гендиректор РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.