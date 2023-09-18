Арктический хлебопекарный форум собрал в НАО специалистов из 56 регионов

Всего в мероприятии приняли участие более 2 тыс. человек

ТАСС, 18 сентября. Первый Арктический хлебопекарный форум открылся в Нарьян-Маре. Как сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа (НАО), он собрал более 2 тыс. специалистов из 56 регионов России.

"В Нарьян-Маре начал работу первый Арктический хлебопекарный форум. В нем принимают участие более 2 тыс. специалистов из 56 регионов России. Организаторами мероприятия выступили Российский союз пекарей, Росбиотех и администрация НАО", - указано в сообщении.

Губернатор НАО Юрий Бездудный на открытии отметил, что округ готов стать пилотной площадкой для апробации новых технологий производства хлеба и нового оборудования. Речь идет в том числе о технологиях замороженных хлебобулочных изделий. "Нарьян-Мар не является житницей хлеба. Мы не выращиваем здесь пшеницу, рожь, - приводит пресс-служба слова главы региона. - У нас проживает чуть больше 40 тыс. жителей, практически половина из них - в малых населенных пунктах, поэтому тема обеспечения хлебом для нас чрезвычайно актуальная". Вопросы, которые обсуждаются на форуме, касаются в первую очередь продовольственной безопасности региона.

В НАО производством хлеба занимаются Нарьян-Марский хлебозавод, 19 пекарен в сельских населенных пунктах, а также предприниматели. "Производителям хлеба оказывается государственная поддержка на возмещение части понесенных затрат, связанных с производством хлеба основных сортов. Это хлеб пшеничный, ржаной, ржано-пшеничный, "Дарницкий", "Окский". Условием предоставления субсидии является реализация хлеба для населения по средней цене не выше 62 рублей за килограмм. Кроме того, мы компенсируем затраты, связанные с оказанием услуг по доставке хлеба в сельские населенные пункты округа", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберта Чабдарова.

Без учета субсидии цена килограмма хлеба в арктических регионах, в том числе в НАО, составляет порядка 100-120 рублей. В НАО эту разницу субсидируют из бюджета округа, чтобы жители покупали хлеб основных сортов по доступной цене. В ходе форума будет выбрана оптимальная технология по производству хлеба для региона.

О форуме

Всероссийский Арктический хлебопекарный форум будет проходить 18 и 19 сентября. Основная цель форума - объединение хлебопекарных предприятий, представляющих Арктику и Крайний Север, для выработки единых подходов в решении задач, связанных с логистикой, поставкой сырья и ингредиентов для производства широкого ассортимента хлебопекарной продукции внутри региона, в том числе и функциональных продуктов, учитывающих потребности жителей Арктики и Крайнего Севера, а также вопросов кадрового обеспечения отрасли. Проведение форума поддержано губернатором НАО Юрием Бездудным и окружным департаментом природных ресурсов, экологии и АПК, Минпромторгом, Минсельхозом, Минобрнауки России, профильными комитетами Совета Федерации, Госдумы, крупнейшими предприятиями пищевой промышленности и первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, президентом Ассоциации полярников, доктором географических наук Артуром Чилингаровым.