Октябрьская железная дорога обсудила в Белоруссии организацию экспорта

По данным Белорусской железной дороги, погрузка с начала 2023 года и на 18 сентября достигла 50 млн тонн, это более 30 номенклатурных групп грузов, производимых предприятиями

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Делегация Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" обсудила в Белоруссии вопросы организации поставок белорусской продукции на экспорт через порты Северо-Западного региона РФ. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги (БЖД).

"Делегация Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" ознакомилась с производственными мощностями ОАО "Беларуськалий" и предприятий концерна "Белнефтехим", проведен ряд рабочих встреч с руководством основных экспортоориентированных белорусских компаний, в рамках которых обсуждены текущие вопросы по взаимодействию при организации поставок белорусской продукции на экспорт через порты Северо-Западного региона Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также речь шла о планах о работы в 2024 году и в последующие годы, подведены итоги за восемь месяцев текущего года по грузовым и пассажирским перевозкам. "Отмечен кратный рост перевозок белорусской экспортной продукции через порты Северо-Западного региона Российской Федерации, выработаны меры на ближайшую перспективу по обеспечению их дальнейшего роста, включая вопросы развития железнодорожной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

В ходе переговоров с представителями БЖД обсуждались вопросы организации движения грузовых и пассажирских поездов, работы локомотивов и локомотивных бригад. По данным БЖД, погрузка с начала 2023 года и на 18 сентября достигла 50 млн тонн, это более 30 номенклатурных групп грузов, производимых предприятиями. Основными драйверами роста стали строительные грузы, химические и минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты, лесные грузы, цемент и другая продукция, востребованная на внешних рынках сбыта.

Октябрьская железная дорога - филиал холдинга ОАО "Российские железные дороги", занимающийся эксплуатацией железнодорожной инфраструктуры северо-западных областей России (кроме Калининградской области), в том числе линии, объединяющей Санкт-Петербург и Москву. Управление находится в Санкт-Петербурге.