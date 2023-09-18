18 сентября, 20:26

Авиарейс из Саранска в Махачкалу планируют запустить в мае 2024 года

Как сообщил гендиректор АО "Международный аэропорт Саранск" Александр Кистайкин,.авиакомпания Nordwind Airlines намерена выполнять рейсы из Саранска в Махачкалу дважды в неделю

ТАСС, 18 сентября. Авиакомпания Nordwind Airlines планирует начать выполнять рейсы из Саранска в Махачкалу дважды в неделю в мае 2024 года. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор АО "Международный аэропорт Саранск" (оператор аэропорта Саранска) Александр Кистайкин.

"На следующий год договорились с авиакомпанией Nordwind Airlines рассмотреть возможность выполнения субсидированных рейсов в Махачкалу с мая по сентябрь. Nordwind Airlines нам рейс в Махачкалу подтверждает", - сказал Кистайкин.

Он отметил, что рейсы планируются два раза в неделю с 1 мая по 30 сентября. Также ведутся переговоры с авиакомпаниями по открытию рейса в Екатеринбург. "Ранее такой рейс у нас был, но закрылся", - пояснил собеседник агентства.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. Сейчас из Саранска выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Казань. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестанМордовия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация