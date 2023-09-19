В Минсельхозе Казахстана заявили об ухудшении качества зерна нового урожая из-за дождей

По словам главы ведомства Айдарбека Сапарова, в 2022 году за этот же период убрали на 32,8% больше зерновых и зернобобовых культур

АСТАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Качество зерна нового урожая в Казахстане ухудшилось из-за продолжительных дождей в основных зерносеющих регионах. Об этом на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров.

"Уборочная площадь текущего года зерновых и зернобобовых культур составляет 17,3 млн га. По состоянию на сегодняшний день всего по республике убрано 6,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 40%. При средней урожайности 9,5 ц с га намолочено 6,6 млн тонн зерна", - заявил Сапаров.

По его словам, в 2022 году на аналогичную дату убрали 11,6 млн га, или 72,8%. "Свои коррективы внесли продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах, которые продолжались более трех недель, что привело к ухудшению качества зерна нового урожая, прорастанию зерна, высокой влажности и рефакции, а также низкой урожайности зерновых культур", - пояснил министр.

Он уточнил, что пророщенное зерно наблюдается на площади 2,7 млн га, или на 15% от общей уборочной площади. При этом средняя урожайность зерна ниже уровня прошлого года на 2,7 ц с га.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов напомнил, что в связи с непогодой в ряде северных регионов президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать необходимую помощь фермерским хозяйствам, занимающимся производством зерна. "Министерством энергетики будет выделен дополнительный объем дизельного топлива для сушки зерна. Холдингом "Байтерек" ведется реструктуризация долгов по кредитам, а также пролонгация товарного кредита по линии "Продкорпорации" без применения штрафных санкций для фермеров, пострадавших от неблагоприятных погодных условий", - отметил глава правительства.

По данным Минсельхоза, в 2022 году в Казахстане собрали один из самых больших урожаев за последние 10 лет. Намолотили 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 38,9% увеличился валовой сбор пшеницы, он составил 16,4 млн тонн.