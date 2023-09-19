Период поставки самолетов Ил-114-300 продлили до 2025 года

В Ростехе сообщили, что воздушные судна будут сданы в коммерческую эксплуатацию в период 2024-2025 годов

МОСКВА, 19 сентября./ТАСС/. Период поставки региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 продлен до 2025 года, воздушные судна будут сданы в коммерческую эксплуатацию в период 2024-2025 годов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"В части Ил-114-300 - речь про старый контракт, заключенный в других условиях, который сейчас приводится в соответствие с актуальной КПГА (комплексная программа развития авиаотрасли - прим. ТАСС). Период поставки продлен до 2025 года, это означает, что воздушные суда будут поставлены в период 2024-2025 годов", - заявили в Ростехе.

В июле 2021 года Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и авиакомпания "Аврора" подписали соглашение о намерениях на поставку 19 Ил-114-300, их планировалось начать с 2023 года. Ранее экс-вице-премьер и нынешний глава Роскосмоса Юрий Борисов отмечал, что срок выпуска Ил-114, ранее запланированный на 2023 год, будет скорректирован на фоне катастрофы Ил-112В в августе 2021 года.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что поставки Ил-114 переносятся на конец 2025 года из-за остановки летных испытаний и сертификационных работ с двигателем после катастрофы в Кубинке в 2021 году. Также издание пишет, что вертолеты Ми-38 со сходным мотором ТВ7-117 будут поставлены не ранее 2026 года из-за роста загрузки "ОДК-Климов" в рамках гособоронзаказа.