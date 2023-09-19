Пользователям при планировании поездок на общественном транспорте предложат вариант маршрута с заказом такси до станции метро

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Комбинированные маршруты с такси и метро появились в сервисе "Яндекс Карты". Пользователям при планировании поездок на общественном транспорте будет предложен вариант маршрута с заказом такси до станции метро, сообщает пресс-служба "Яндекса".

"В "Яндекс Картах" появились комбинированные маршруты с такси и метро. Теперь при планировании поездок на общественном транспорте "Карты" предлагают вариант маршрута с заказом такси до станции метро", - рассказали в пресс-службе.

В "Яндексе" пояснили, что "Карты" сами предложат оптимальную станцию для начала поездки и рассчитают общее время в пути с учетом ситуации на дорогах, а такси можно заказать прямо на этапе выбора маршрута. "При этом начальная станция выбирается так, чтобы сделать всю поездку удобнее. Например, она может находиться не на ближайшей, а на соседней ветке метро, если это позволит доехать быстрее или так будет меньше пересадок", - добавили в "Яндексе".

Отмечается, что нововведение уже доступно в приложении на Android в Москве и Санкт-Петербурге.