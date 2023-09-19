Правительство Вьетнама приветствует инвестиции американского бизнеса

Премьер-министр страны Фам Минь Чинь назвал это лучшим способом "залечить старые раны, оставить прошлое позади и устремить взгляд в будущее"

ХАНОЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Вьетнама приветствует американские инвестиции и готово оказать всю необходимую поддержку представителям деловых кругов США, стремящимся вести бизнес в стране. Об этом заявил находящийся с визитом в Соединенных Штатах премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, выступая в Сан-Франциско на вьетнамо-американском бизнес-форуме по сотрудничеству в области технологий и инноваций.

Премьер напомнил, что во время состоявшегося 10-11 сентября государственного визита во Вьетнам президента США Джо Байдена Ханой и Вашингтон объявили о повышении уровня отношений между двумя странами до всеобъемлющего стратегического партнерства, подтвердив, что отношения быстро развиваются благодаря в том числе усилиям и вкладу деловых кругов. Глава правительства выразил уверенность, что американский бизнес продолжит реализовывать представленную Вашингтоном поддержку "сильного, независимого, самостоятельного и процветающего" Вьетнама, сосредоточив внимание на развитии таких направлений, как торговля, сфера услуг, наука и технологии, цифровая трансформация и энергопереход.

По словам Фам Минь Чиня, за почти четыре десятилетия осуществления политики обновления и активной международной интеграции Вьетнам достиг больших успехов в своем социально-экономическом развитии. Страна вошла в число 40 крупнейших экономик мира и в число 20 мировых экономик с самым большим объемом международной торговли. За минувший период среднегодовой доход на душу населения увеличился в 25 раз - со $160 до $4,1 тыс. Правительство Вьетнама приветствует американский бизнес, который хочет стабильно, эффективно в соответствии с законом работать во Вьетнаме на благо процветания каждой страны. "Это лучший способ залечить старые раны, оставить прошлое позади и устремить взгляд в будущее", - сказал премьер.

Вьетнам и США в 1995 году официально восстановили прерванные вьетнамской войной межгосударственные связи. За истекший период Соединенные Штаты превратились во второго по величине торгово-экономического партнера Вьетнама - двусторонний товарооборот увеличился с $450 млн в 1994 году до $123,86 млрд в 2022 году.

Ежегодный прирост вьетнамского экспорта в США за последнее десятилетие составлял в среднем почти 20% в год. Сейчас Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама и его вторым по величине торговым партнером. Вьетнам для США является восьмым по величине торговым партнером в мире и крупнейшим среди стран АСЕАН. США при этом входят и в число главных инвесторов вьетнамской экономики - американский бизнес реализует в СРВ 1 286 проектов с общим объемом капитала более $11,79 млрд.