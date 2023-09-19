Минпромторг не фиксирует рост цен у производителей арматуры

По данным министерства, цены находятся в среднем на уровне 55,5-56 тыс. рублей за тонну с НДС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ в настоящее время не отмечает рост цен на арматуру у производителей. Цены находятся в среднем на уровне 55,5-56 тыс. рублей за тонну с НДС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Агентство MMI осуществляет мониторинг цен на складах у трейдеров, которые, вероятно, несущественно повысили котировки в связи с высоким сезонным спросом на строительные материалы со стороны потребителей. Вместе с тем роста цен у производителей мы пока не фиксируем, в среднем ценник находится на уровне 55,5-56 тыс. рублей за тонну с НДС", - сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве напомнили, что металлургические компании заключили соглашения с металлотрейдерами о допустимой максимальной наценке на их металлопродукцию не более 7-12%, а указанный рост укладывается в эти параметры.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минпромторг 18 сентября провел совещание по росту цен на арматуру. По словам источников газеты, поводом якобы стали действия Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), который предупредил своих клиентов о повышении цен на арматуру в сентябре. По данным газеты, цена на арматуру одномоментно увеличивалась на 7-8%, в результате покупатели обратились в министерство с просьбой разобраться в ситуации. По данным Metals & Mining Intelligence (MMI), которые приводит "Коммерсантъ", цены на арматуру в сентябре выросли до 60,2 тыс. рублей за тонну против 58,8 тыс. рублей в августе (А500С 12 мм, с НДС, FCA - склад трейдера в Москве).

ТАСС направил соответствующий запрос в ПМХ.