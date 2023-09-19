Times: цена нефти может превысить $100 за баррель за счет продления сокращения добычи

По словам ведущего аналитика по сырьевым товарам Skandinaviska Enskilda Banken Бьерна Шилдропа, Саудовская Аравия и Россия "прочно контролируют нефтяной рынок"

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Цена на нефть вскоре может превысить $100 за баррель вследствие "неожиданного решения" прежде всего Саудовской Аравии и России продлить сокращение ее добычи при относительно низких запасах нефти и нефтепродуктов. Такое мнение экспертов приводит газета The Times на фоне превышения стоимости фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE $95 за баррель впервые с 15 ноября 2022 года.

По словам ведущего аналитика по сырьевым товарам Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьерна Шилдропа, "весьма вероятно", что стоимость Brent вырастет до трехзначных цифр. "Необходим лишь некоторый рыночный шум, чтобы поднять цену выше $100 за баррель", - сказал он, отметив, что она "неуклонно растет с конца июня".

"Саудовская Аравия и Россия прочно контролируют нефтяной рынок, - подчеркнул Шилдроп. - Мировой рынок либо сбалансирован, либо испытывает дефицит, а запасы нефти и нефтепродуктов по-прежнему низки". "Таким образом, у нас ограниченный рынок как с точки зрения поставок, так и запасов", - добавил эксперт.

"Если рынок останется дефицитным", цена будет продолжать расти, "хотя и с некоторыми коррекциями", полагает глава отдела сырьевых товаров финансовой группы Investec Каллум Макферсон.

По мнению аналитиков Citigroup, такие факторы, как погода и геополитика, "могут на короткое время подтолкнуть нефть к отметке выше $100", хотя они ожидают, что ее стоимость в конце года будет ниже. Согласно их прогнозу, цена марки Brent в четвертом квартале составит в среднем $84 за баррель, а год завершится в диапазоне от $78 до $82 за баррель, причем в следующем году снизится минимум до $70.