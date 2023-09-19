Росатом потратит на создание цифровой экосистемы Севморпути 260 млн рублей

Уже в 2024 году планируется произвести закупку полного комплекса беспилотного оборудования, отметил замглавы дирекции СМП Максим Кулинко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" потратит порядка 260 млн рублей на создание цифровой экосистемы Северного морского пути (СМП). Об этом на стратегической сессии "Российские порты: новый импульс развития портового сервиса" выставки и конференции "Нева-2023" рассказал заместитель директора дирекции СМП Максим Кулинко.

"Перед нами стоит огромная задача - создать цифровую экосистему Северного морского пути. Исходя из постановления правительства РФ о субсидировании и создании такой экосистемы на эти цели будет выделено порядка 260 млн рублей. Подобные вложения дадут возможность существенно повысить информирование как судовладельцев, так и грузовладельцев об обстановке, которая складывается на Северном морском пути", - сказал Кулинко.

По его словам, уже в 2024 году планируется произвести закупку полного комплекса беспилотного оборудования. Речь идет о полностью готовой беспилотной авиационной системе, которая будет включать в себя два носителя, радиосвязь, а также пульты управления как самим дроном, так и полученной в режиме реального времени информацией. Сами беспилотники, отметил Кулинко, смогут проводить локальную разведку в радиусе 200 км от ледокола.

"На сегодняшний день рассматривается возможность приобретения одного комплекса на ледокол и, возможно, еще одного комплекса наземного базирования", - добавил он.

Росатом с 2018 года является инфраструктурным оператором СМП, в ведении госкорпорации также находится единственный в мире атомный ледокольный флот. Вопросы по нормативному регулированию, вопросы международной деятельности, контроля и надзора остаются в ведении Минтранса. ФГБУ "Главное управление Северного морского пути" начало работу 1 августа 2022 года в составе госкорпорации "Росатом". Предметом деятельности Главсевморпути являются обеспечение организации ледокольной проводки судов и проводки судов по маршрутам плавания судов в акватории СМП, разработка маршрутов плавания судов и осуществление расстановки судов ледокольного флота в акватории с учетом гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки в акватории, а также выдача, приостановление, возобновление и прекращение действия разрешений на плавание судов в акватории, внесение изменений в такие разрешения.

17-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" проходит в петербургском "Экспофоруме" с 18 по 21 сентября. Выставки "Нева" проводятся с 1991 года раз в два года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.