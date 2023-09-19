РФ планирует присоединиться к Группе по борьбе с отмыванием денег в Африке как наблюдатель

В Росфинмониторинге сообщили, что это решение обосновано желанием оказать возможное содействие государствам континента в укреплении своей финансовой безопасности

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия подала заявку на присоединение к Группе по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) в качестве наблюдателя, сообщили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга.

"Россия подала заявку на присоединение к ESAAMLG в качестве наблюдателя. Сегодня растет присутствие российских компаний на континенте, включая финансовый сектор, расширяются экономические связи со странами Африки. Развитие экономических отношений с Африкой повлекло за собой и рост финансовых потоков. Обеспечение их безопасности и чистоты является задачей как российских, так и африканских регуляторов", - говорится в сообщении.

В Росфинмониторинге также добавили, что решение активизировать усилия в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Африке обосновано желанием оказать возможное содействие государствам континента в укреплении своей финансовой безопасности. "При этом мы основываемся на имеющемся у нас международно признанном опыте и экспертном потенциале. Учитываем мы и недостаточную представленность африканских государств в составе членов самой FATF", - отметили в ведомстве.

По мнению Росфинмониторинга, наиболее эффективным инструментом для оказания содействия африканским партнерам в сфере ПОД/ФТ является взаимодействие с региональными группами по типу FATF, одной из которых и является ESAAMLG.

О ESAAMLG

Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) основана в 1999 году с целью внедрения в Африке стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и их адаптации к местным условиям. Среди прочего группа создает возможности для обмена информацией и опытом между своими членами и осуществляет программы подготовки специалистов в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.

В настоящее время членами ESAAMLG являются 20 стран Восточной и Южной Африки, к которым в сентябре этого года присоединится Бурунди. В число международных наблюдателей входят Великобритания, США, Всемирная таможенная организация, Всемирный банк, Международный валютный фонд, FATF и несколько других организаций. Африканская группа по борьбе с отмыванием денег является членом FATF.

Россия и FATF

24 февраля 2023 года Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) было принято решение о приостановке членства Российской Федерации в FATF.

Как заявляли в ответ на это решение в Росфинмониторинге, приостановка членства не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. В Росфинмониторинге также подчеркивали, что российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать, а финразведка продолжает наращивать международное сотрудничество с заинтересованными странами.