Основатель Huawei признался, что в некоторых вещах является "фанатом Apple"

Жэнь Чжэнфэй отметил, что введение в 2019 году правительством США санкций против Huawei во многом стало стимулом для компании

ГОНКОНГ, 19 сентября. /ТАСС/. Основатель и исполнительный директор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разрешил называть себя "фанатом Apple" в некоторых вопросах бизнеса. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

"Мы всегда изучаем, почему продукты Apple такие хорошие, и видим разницу между собой и Apple", - заявил он на встрече со студентами. "Очень рад иметь учителя, который дает нам возможность учиться и сравнивать. В этом отношении не будет преувеличением назвать меня фанатом Apple", - приводит газета его слова.

Кроме того, 78-летний бизнесмен признался, что его дочь во время учебы в США также пользовалась продукцией Apple. Как указывает издание, речь, вероятно, шла о его младшей дочери Аннабель Яо, которая училась в Гарвардском университете в 2016-2020 годы.

Он также указал, что введение в 2019 году правительством США санкций против Huawei во многом стало стимулом для компании. "Санкции США определенно создали давление на Huawei, однако давление - это тоже мотивация", - сказал основатель компании.

В конце августа компания представила свой новейший смартфон Huawei Mate 60. Главной неожиданностью стало то, что, несмотря на санкции, мобильное устройство оснащено созданным на основе 7-нанометрового техпроцесса микропроцессором Kirin 9 000S, который был разработан дочерней структурой Huawei - HiSilicon - и произведен китайской компанией SMIC.

6 сентября агентство Bloomberg проинформировало о намерении США выяснить происхождение чипов в процессорах китайских смартфонов Mate 60 с учетом санкций, которые ограничивают доступ производителей полупроводников КНР к передовым технологиям. Как утверждает агентство, этот чип "всего на несколько лет" отстает от передовых американских разработок. 15 сентября Bloomberg сообщил, что представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США потребовали от администрации президента Джо Байдена (Демократическая партия) ввести полный запрет на поставку комплектующих китайским компаниям Huawei и SMIC.