Два новых судна пополнят флот грузоперевозок в Калининград в ближайшие месяцы

Таким образом, число судов вырастет до 26

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Число судов, обеспечивающих каботажные перевозки между Калининградом и другими регионами России и участвующих в снабжении региона в текущих условиях, вырастет до 26 в ближайшие два месяца. Об этом сообщил на Международной выставке "Нева-2023" заместитель директора - начальник Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Андрей Мошков.

"Каботажные перевозки в настоящее время осуществляют уже 12 операторов, на линии задействовано 24 единицы флота. В ближайшие месяц-два мы ожидаем еще две единицы флота новой нашей калининградской компании "Калининградское морское пароходство", - рассказал Мошков.

Он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос о дополнительной постановке на линию грузо-пассажирских судов. Кроме того, существует инициатива включения в государственную программу развития Калининградской области строительства от двух до трех единиц нового флота в виде железнодорожных паромов, которая также рассматривается.

Заместитель генерального директора по флоту ФГУП "Росморпорт" Василий Стругов отметил, что уже достигнутая цифра в 24 судна на линии с Калининградом "позволила снять напряженность", но до сих пор "потребность в грузах превышает пропускную способность". При необходимости, добавил он, судовладельцы подтверждают, что смогут вывести на линию новые суда. Действующие на линии суда курсируют с интервалом от двух до одного раза в неделю.

Мошков подчеркнул, что существенным фактором для стимулирования грузоперевозок в Калининградскую область, столкнувшейся с санкционными ограничениями в торговле с соседними странами, стала программа льготных ставок для грузоотправителей. Сейчас на линии по льготным ставкам работают четыре оператора судов - "Росморпорт", "Совфрахт", "Алгоритм групп" и "Пеленг". Всего на перевозках работает 12 операторов, которые также смогут подать заявку на участие в программе в следующем году.