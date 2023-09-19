Инвесторы в августе подписали 9 договоров о передаче Москве 16 соцобъектов

По документам городу передадут 9 детских садов на 2 275 мест, 5 школ на 5 125 мест и 2 поликлиники на 1 080 посещений в смену

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Девять договоров о передаче муниципальным властям 16 соцобъектов подписали инвесторы в течение августа. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Важно чтобы строительство школ, детских садов и больниц не отставало от сдачи домов. И для достижения такого баланса был разработан такой механизм как договоры участия инвесторов в развитии социальной инфраструктуры. Главное преимущество договоров - это гарантированная передача объекта городу. С каждым месяцем все больше девелоперов присоединяются к этой работе и принимают участие в обеспечении города бесплатными образовательными и медицинскими учреждениями", - отметил Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства города.

Как уточнила и.о. руководителя Москомстройинвеста Анастасия Пятова, по документам городу будут переданы 9 детских садов на 2 275 мест, 5 школ на 5 125 мест и 2 поликлиники на 1 080 посещений в смену. Наибольшее количество объектов, по которым в августе заключены договоры с инвесторами, появится в Новомосковском административном округе - 5 образовательных объектов вблизи деревни Рассказовка и вблизи деревни Санино для 2 250 детей и 1 поликлиника на 520 посещений в смену вблизи деревни Николо-Хованское. В Восточном административном округе инвесторы возведут четыре объекта на 975 мест. В Западном административном округе появится образовательный комплекс с детским садом на 300 мест и школой на 1 тыс. мест в Береговом проезде. В Юго-Восточом административном округе запланировано четыре объекта на Люблинской улице: школа на 2,2 тыс. мест, два детских сада на 325 и 350 мест и поликлиника на 560 посещений в смену.

"Один из этих объектов в сентябре введен в эксплуатацию и передается городу - это детский сад на 350 мест в жилкомплексе <…> вблизи деревни Санино. Также в этом году ожидается ввод детского сада на 325 мест в жилкомплексе <…> на Люблинской улице. Сроки сдачи остальных объектов варьируются от 2024 до 2029 года", - добавила Пятова.

По словам и.о. руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, девелоперы в рамках договоров участия могут передать городу только сооружения, соответствующие столичным требованиям. Ориентировочный объем инвестиций в реализацию проектов строительства 16 социальных объектов может превысить 22 млрд рублей. Из них 15,4 млрд девелоперы планируют вложить в возведение школ, детских садов и поликлиники в старых границах Москвы, а 7,1 млрд рублей - на территории ТиНАО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что к 2035 году в ТиНАО будет больше 600 детских садов, школ и медучреждений.