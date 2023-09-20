19 сентября, 22:09

В Удмуртии пока не решили вопрос с дефицитом бюджета и госдолгом

По данным республиканского минфина, на 1 сентября 2023 года государственный долг региона составил 72 млрд 791 млн рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Удмуртия пока не решила вопросы с дефицитом бюджета, а также объемом государственного долга, сообщил глава республики Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Ключевой вопрос пока с министерством финансов мы так и не решили, это дефицит, который долгие годы сохраняется, бюджета. И все-таки [необходимо] разобраться с госдолгом", - сказал Бречалов.

Он привел в пример меньший объем налоговых отчислений в федеральный бюджет других более крупных регионов ПФО. "Это цифра, которую мы заплатили в федеральный бюджет в 2022 году, она больше, чем крупные регионы Приволжского федерального округа", - обратил внимание глава республики.

По данным минфина Удмуртии, на 1 сентября 2023 года государственный долг региона составил 72 млрд 791 млн рублей. В августе был досрочно погашен бюджетный кредит в размере 2 млрд рублей. Расходы на обслуживание долга на 1 сентября составили 265 млн рублей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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