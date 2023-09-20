В ФРГ выступили за продление мер по ограничению цен на газ до конца апреля 2024 года

Прежде всего, это снизило бы неопределенность и обеспечило бы стабилизацию потребления, считает член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм выступила за продление действия мер по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление до конца апреля 2024 года для смягчения последствий энергетического кризиса.

"Ограничение цен на газ является важным инструментом для защиты людей от тягот энергетического кризиса", - заявила Гримм газете Rheinische Post. Прошлой зимой, по ее словам, нельзя было предвидеть, что взлетевшие цены на энергоносители снизятся так быстро. "Пока неясно, будет ли следующей зимой еще одно повышение цен на газ и электроэнергию", - пояснила экономист. При этом она добавила, что это будет зависеть от того, будут ли страны, которые по-прежнему получают газ из России, отрезаны от поставок из-за ситуации на Украине.

"В этом случае вполне может снова произойти резкий рост цен", - констатировала Гримм. По этой причине меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление должны быть продлены в качестве страхового инструмента до конца апреля 2024 года. Прежде всего, это снизило бы неопределенность и, таким образом, обеспечило бы стабилизацию потребления. "В настоящее время данные свидетельствуют о том, что рост потребительских цен на энергоносители стабилизировался весной 2023 года. Вероятно, это связано с мерами по ограничению цен", - подытожила эксперт.

В конце ноября 2022 года правительство ФРГ утвердило меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Они предполагают ограничение цен для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 ГВт·ч в год. Стоимость газа для них должна находиться на уровне до 12 центов за кВт·ч, на электроэнергию - до 40 центов за кВт·ч. Для централизованного теплоснабжения цена ограничена до 9,5 цента за кВт·ч.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В настоящий момент в республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". Согласно недавнему исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.