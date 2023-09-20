Инвестпрограмма "Русснефти" в 2023 году составит 16 млрд рублей

Глава компании Евгений Толочек отметил, что в начале года инвестпрограмма сократилась почти на треть

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Инвестиционная программа "Русснефти" в 2023 году составит около 16 млрд рублей с учетом снижения вложений в начале года из-за дисконта на Urals и ограничений ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам глава компании Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.

Ранее Толочек в интервью корпоративному изданию "Время Русснефти" говорил, что компания в начале года значительно сократила программу инвестиций и приостановила ряд проектов из-за роста дисконта на нефть Urals и ограничений ОПЕК+, однако уже видит улучшение ситуации и начала восполнять потери.

"Сейчас мы ожидаем порядка 16 млрд [рублей] по этому году с учетом того, что мы сократились", - сказал он.

По его словам, в начале года инвестпрограмма компании сократилась почти на треть. "Восстанавливаться будем в следующем году. Уже начинаем это делать, уже начали активно работать в этом направлении. Поэтому в следующем году будет восстановление того объема инвестиций, который является для нас нормой", - добавил Толочек.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. Организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.