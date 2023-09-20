Польша может ограничить помощь Украине из-за конфликта вокруг поставок зерна

Как заявили в правительстве республики, действия Киева, который готов судиться с Варшавой из-за эмбарго на зерно, негативно сказываются на настроениях польской общественности

ТАСС, 20 сентября. Власти Польши под давлением общественности могут ограничить объем оказываемой Украине помощи из-за конфликта вокруг запрета поставок украинского зерна и других видов сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил Польскому агентству печати представитель правительства республики по европейским делам Шимон Шинковский.

По его словам, действия Украины, которая готова судиться с Польшей из-за эмбарго на зерно, негативно сказываются на настроениях польской общественности. "Это видно по опросам, по уровню общественной поддержки [идеи] продолжения помощи Украине", - сказал он.

"Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но чтобы это было возможно, у нас должна быть поддержка польских граждан. Если поддержки со стороны поляков не будет, нам будет сложно дальше поддерживать Украину так, как мы делали это до настоящего времени", - отметил Шинковский.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает таким образом положения соглашения об ассоциации и условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Украина подала жалобу в ВТО.