Заседание "Цифровые технологии: новые тренды и опыт внедрения IT-решений". Видеотрансляция

Kazan Digital Week

В рамках Kazan Digital Week проходит пленарное заседание "Цифровые технологии: новые тренды и опыт внедрения IT-решений".

В мероприятии участвуют:

Ведущий информационных программ на канале "Россия-24" Дмитрий Щугорев ,

, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ,

, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов ,

, Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак ,

, Заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов ,

, Генеральный директор ПАО "Таттелеком" Айрат Нурутдинов ,

, Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков ,

, Генеральный директор АНО "Агентство развития навыков и профессий" Роберт Уразов ,

, Заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Алексей Наймушин ,

, Генеральный директор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года.