Заседание "Цифровые технологии: новые тренды и опыт внедрения IT-решений". Видеотрансляция

В рамках Kazan Digital Week проходит пленарное заседание "Цифровые технологии: новые тренды и опыт внедрения IT-решений".
В мероприятии участвуют:
- Ведущий информационных программ на канале "Россия-24" Дмитрий Щугорев,
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин,
- Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов,
- Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак,
- Заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов,
- Генеральный директор ПАО "Таттелеком" Айрат Нурутдинов,
- Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков,
- Генеральный директор АНО "Агентство развития навыков и профессий" Роберт Уразов,
- Заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Алексей Наймушин,
- Генеральный директор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова.
Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года.