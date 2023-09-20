20 сентября, 07:43
Форум Kazan Digital Week

Заседание "Цифровые технологии: новые тренды и опыт внедрения IT-решений". Видеотрансляция

Kazan Digital Week

В рамках Kazan Digital Week проходит пленарное заседание "Цифровые технологии: новые тренды и опыт внедрения IT-решений".

В мероприятии участвуют:

  • Ведущий информационных программ на канале "Россия-24" Дмитрий Щугорев,
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин,
  • Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов,
  • Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак
  • Заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов
  • Генеральный директор ПАО "Таттелеком" Айрат Нурутдинов
  • Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков
  • Генеральный директор АНО "Агентство развития навыков и профессий" Роберт Уразов
  • Заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Алексей Наймушин
  • Генеральный директор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года.

Теги:
РоссияФорум Kazan Digital Week
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