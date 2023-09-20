В Госдуме заявили, что любой враждебный ресурс может быть эффективно заблокирован

Замглавы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что в настоящее время это не требуется

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Любой враждебный информационный ресурс на территории РФ можно эффективно заблокировать, однако в настоящее время этого не требуется. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Помните, когда ведомство (Роскомнадзор - прим. ТАСС) у нас пыталось блокировать Telegram, попытка не являлась успешной, но этот опыт учтен и произведены определенные технологические изменения, которые сегодня позволяют заблокировать эффективно любой враждебный ресурс", - сказал депутат.

Говоря в целом про ушедшие из России IT-компании, замглавы комитета допустил их возвращение после окончания СВО. "Мы создали и приняли закон о приземлении иностранных платформ в России. Да, многие из них хотели приземляться до СВО, но, когда СВО началась, они, конечно, под давлением своих государств этого не сделали, но, когда СВО закончится, уверен, что они это сделают", - сказал он.

"Формально компании ушли из России, но ресурсы так или иначе продолжают работать. Но на данный момент мы не видим перспектив дальнейшей эскалации блокировки ресурсов", - констатировал депутат.

При этом Горелкин отметил, что технические элементы для неправомерного сбора различной информации могут сегодня закладываться в мобильные устройства при обновлении операционных систем с учетом того, что производители могут действовать более свободно после ухода из РФ.

"Одно дело, когда было, например, представительство Apple здесь (в РФ - прим. ТАСС), представительство Google, но сегодня ни того, ни другого у нас нет, представительств нет, им гораздо проще сегодня взаимодействовать по широкому спектру инструментариев информационной войны. И при обновлении ПО (программного обеспечения - прим. ТАСС) закладывать инструменты слежки, неправомерного сбора самой разнообразной информации. Уверен, что это происходит", - сказал Горелкин.